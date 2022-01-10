Москва, , 14:03 — REGNUM Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продемонстрировал мировому сообществу, на каких правовых основаниях организация действует в Казахстане. Об этом 10 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Эмблема ОДКБ

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Российский дипломат в эфире Первого канала указала на уникальный характер данного формата.

«Потому что весь мир сегодня видел, на каких правовых основаниях, исходя из каких принципиальных соображений, как организация в целом, так и каждая её страна-участница принимала данное решение [о вводе миротворческого контингента ОДКБ]», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что в ходе онлайн-заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ оценку произошедшему в Казахстане дала сама организация, также свою позицию высказало и каждое государство устами руководителя страны.

По её словам, после публичных переговоров лидеров стран-участниц ОДКБ у США больше не должно остаться вопросов касательно реакции организации на террористическую угрозу в Казахстане.

«Токаев на встрече ОДКБ дал полную хронологию и с фактами на руках показал, как экстремисты извратили мирный протест», — добавила представитель МИД РФ.

«Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно», — отметила Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США просят у Казахстана разъяснений по поводу решения обратиться за помощью к ОДКБ для стабилизации обстановки. Он также осудил приказ президента страны Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие.

Напомним, протесты, переросшие в массовые беспорядки, начались 2 января в Казахстане. В стране ввели чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

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