Мурманск, , 14:03 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области коронавирус подтвердился у 107 жителей региона, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В областном центре число заболевших пополнили 60 человек, на втором месте — Кандалакшский район с 12 инфицированными, на третьем — Североморск с 10.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 2 817 летальных исходов, четыре из них были зафиксированы накануне, 9 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области вакцинацию от ковида прошли 342 тысячи человек.