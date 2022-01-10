Таллин, 10 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум.

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Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани утвердил повышение месячного оклада генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару до 5 800 евро. Об этом сообщила пресс-служба министерства МВД республики.

Повышение произойдет задним числом — с 1 января 2022 года. В 2021 году зарплата Таммеару составляла 5 500 евро. Заместители гендиректора Тауно Сууркиви и Андреас Анвельт с 2022 года будут получать основную зарплату в 5 000 евро вместо прежних 4 400 евро.

Основные зарплаты глав региональных отделений Спасательного департамента Айлара Хольцманна, Марко Рюй, Хейки Соодла и Марго Клаоса вырастут с 3 950 до 4 400 евро. Гендиректор Центра тревоги Кятлин Альвела будет зарабатывать 5 300 евро в месяц вместо прежних 4 950 евро.

В 2022 году Спасательный департамент ожидает урезание бюджета в размере 2,4 млн евро, будет сокращена часть спасателей. Об этом в мае 2021 года заявил гендиректор департамента Таммеару.

Ежегодно эстонские спасатели спасают 300 человеческих жизней и уберегают имущество от ущерба на сумму 358 млн евро. В Эстонии спасатели выполняют также и функции пожарных, а с середины 2000-х годов действует система добровольных спасателей в регионах и провинции страны, работа которых не оплачивается, но департамент обеспечивает их необходимыми инвентарем и техникой.