Москва, 10 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Пока рано давать оценку переговорам России и США по безопасности, которые проходят 10 января в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он отметил, что переговоры ещё идут, и время оценок наступит через несколько часов. Свою оценку в любом случае даст глава делегации России в Женеве, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Пока ещё не время оценивать», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, от России на переговорах в Женеве участвуют представители МИД и Минобороны, делегацию США возглавляет первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Рябков и Шерман во время протокольной фотосессии воздержались от рукопожатия.

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