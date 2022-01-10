Подгорица, 10 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Черногории 62,3 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины от коронавируса, а 60 процентов прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

(сс) whitesession Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 284 735 человек, или 45,9 процента, а вторую — 274 194 человека, или 44,2 процента от всего населения.

За последние сутки в Черногории первую дозу вакцины получили 46 человек, ревакцинированы 97 человек.

Третью дозу получили 81 165 человек, а за последние сутки — 210.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.