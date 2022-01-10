Богота, 10 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Колумбии проведена первая процедура эвтаназии для пациента, страдающего неизлечимым заболеванием, но не находящимся в терминальной стадии. Об этом 10 января сообщило новостное агентство MercoPress.

Alberto Biscalchin Эвтаназия

60-тилетний Виктор Эскобар с хронической обструктивной болезнью легких стал первым тяжелобольным пациентом, добившимся эвтаназии после двухлетней судебной тяжбы. За 26 лет после серьезного ДТП он перенес потерю подвижности и памяти, два кровоизлияния в мозг, диабет, гипертонию, проблемы с сердцем, он также не может дышать самостоятельно.

Организация по укреплению здоровья (EPS) отказала в июне 2021 года Эскобару в праве на эвтаназию, заявив, что его заболевание является излечимым. Четыре месяца спустя Конституционный суд пересмотрел решение организации и одобрил декриминализацию эвтаназии, чтобы гарантировать «право на достойную смерть имеющим телесные повреждения и неизлечимые заболевания». Согласно решению суда, эвтаназия является законной, если она проводится врачом и «с осознанным согласием пациента».

Несмотря на то, что эвтаназия в Колумбии была декриминализована в 2015 году, Эскобар стал первым пациентом, не находящимся в терминальной стадии, но добившимся права на добровольный уход из жизни.