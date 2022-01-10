Махачкала, , 13:58 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки скончались от последствий COVID-19 четверо жителей. Общее число умерших с начала 2022 года составило 36 человек. За все время пандемии жертвами заражения опасной инфекцией стали 3236 человек, сообщили 10 января в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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С начала 2022 года в Дагестане продолжает сохраняться тенденция к стабилизации ситуации по коронавирусу. Ежедневно фиксируется не более 100 новых случаев заражения. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 92 человек. Общее число носителей инфекции увеличилось до 66 812 человек.

Из них сумели справиться с болезнью 61 265 жителей республики, в том числе 77 — выписаны за последние сутки.

К 6 января уровень коллективного иммунитета в Дагестане превысил 30%, при этом численность привившихся от коронавируса уже составляет более 786 тыс. человек.