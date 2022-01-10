Лос-Анджелес, США, , 13:57 — REGNUM Американская актриса и певица Зендея обратилась к своим подписчикам. Она написала пост относительно премьеры нового сезона сериала «Эйфория» в личном Instagram-аккаунте 10 января.

Зендея Скриншот видео на YouTube

https://www.instagram.com/p/CYhwfTgv2vG/

В публикации актриса предупредила зрителей, что шоу предназначено для «взрослой аудитории». «Этот сезон, возможно, даже в большей степени, чем предыдущий, глубоко эмоционален и посвящен темам, которые могут быть тяжелыми для просмотра. Пожалуйста, смотрите его только в том случае, если вы чувствуете себя комфортно», — написала она.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой серии второго сезона сериала «Эйфория» состоялась 9 января 2022 года в США. В России эпизод доступен на «Амедиатеке» с 10 января.

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