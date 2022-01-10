Междуреченск, Кемеровская область, 10 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Междуреченске вынесли приговор за хищение денег, собранных родителями на школьный выпускной. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

40.мвд.рф Кража денег

В ведомстве уточнили, что по делу в качестве обвиняемой проходила 40-летняя местная жительница. Дело было возбуждено по статье «Присвоение или растрата».

В ходе следствия установлено, что весной 2020 года она присвоила более 300 тысяч рублей, собранных родителями учеников одной из школ города на выпускной вечер. Женщина, являясь членом школьного родительского комитета, организовала сбор денег на оплату кафе, услуг диджея и приобретение подарков выпускникам. Но из-за ограничений на проведение массовых мероприятий выпускной не состоялось. Однако организатор деньги родителям так и не вернула. Потерпевшими оказались 30 родителей.

Женщину приговорили к двум годам шести месяцам условно с испытательным сроком два года. Кроме того, она обязана полностью возместить ущерб потерпевшим.