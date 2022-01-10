Москва, 10 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Факт того, что состоялись переговоры политических советников лидеров стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция) является позитивным, однако о каких-либо прорывах или продвижении в этом вопросе речь не идет. Об этом 10 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или каком-то серьезном продвижении вперед речь не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, он позитивен, но сама субстанция, имеется в виду содержание переговоров, по-прежнему, скорее, относится к категории сложных и буксующих вопросов», — сказал он.

Отметим, 6 января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил по итогам переговоров с внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, что стороны условились о дальнейших контактах, включая с участием Киева, для того, чтобы скорее разрешить конфликт на юго-востоке Украины.