Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от неосторожного обращения с пиротехникой в дни новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Об этом 10 января сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Андрей Литовка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Праздничный салют Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Литовки, в этом году в городе были определены более 20 мест для безопасного запуска пиротехнических изделий, которые находились под присмотром спасателей.

«В этом году от пиротехники пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Госпитализированы пять человек», — сказал представитель ГУ МЧС.

Он напомнил, что из-за случая неправильного запуска петарды в ночь на 1 января загорелась лоджия квартиры на седьмом этаже жилого дома в Невском районе города. Обошлось без пострадавших.

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