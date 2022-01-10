Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от неосторожного обращения с пиротехникой в дни новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Об этом 10 января сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Андрей Литовка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный салют

По словам Литовки, в этом году в городе были определены более 20 мест для безопасного запуска пиротехнических изделий, которые находились под присмотром спасателей.

«В этом году от пиротехники пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Госпитализированы пять человек», — сказал представитель ГУ МЧС.

Он напомнил, что из-за случая неправильного запуска петарды в ночь на 1 января загорелась лоджия квартиры на седьмом этаже жилого дома в Невском районе города. Обошлось без пострадавших.