Москва, 10 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Слепая ориентация властей РФ на ценные для МВФ показатели оборачивается уничтожением страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о лучшей позиции России по макроэкономическим показателям (низкий госдолг, профицитный бюджет) и о том, что РФ решительно борется с инфляцией.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Эта оценка исходит из формальных показателей, согласно которым в РФ будто бы действительно всё хорошо. И эта оценка доказывает, что данные показатели не значат ничего, — сказал Делягин. — Наш экономический рост отстает от общемирового. Мы теряем свою долю в мировой экономике. Вернее, будем терять в ближайшие три года. А борьба с инфляцией означает борьбу с гражданами Российской Федерации. Люди умирают ударными темпами, в том числе из-за социально-экономической политики государства, которая одной рукой оптимизирует здравоохранение, превращая его в здравозахоронение, и другой рукой лишает людей работы, а значит, и будущего. Так что господин Можин очень четко расписался в том, что показатели, на которые обращает внимание МВФ и которые являются ключевыми для руководства России, не означают ничего. А скорее всего, они прямо вредны, так как слепая ориентация на эти показатели означает уничтожение страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил, что финансовые власти РФ жертвуют интересами производства ради формальной финансовой стабильности.