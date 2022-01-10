Подгорица, , 13:54 — REGNUM Общий приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в октябре 2021 года составил 677,9 млн евро, при этом из страны ушло 279,6 млн евро, свидетельствуют предварительные данные Центрального банка Черногории (CBCG).

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 398,3 млн евро, что на 8,2 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Общий приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 25,2 процента по сравнению с аналогичным периодом, что является результатом роста инвестиций в акционерный капитал», — говорится сообщении ЦБ.

За счет вложений резидентов за границу из страны утекло 86,1 млн евро, а вывод средств нерезидентов, вложенных в Черногорию, составил 193,5 млн евро.

Приток прямых иностранных инвестиций в виде вложений в акционерный капитал составил 351,6 млн евро, что составляет 51,9 процента от общего объема. Из них 217,9 млн евро было инвестировано в недвижимость, а 133,7 млн евро — в компании и банки.