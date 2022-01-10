Афины , 10 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Последние данные вселяют оптимизм в отношении перспектив туризма в Греции в условиях «нестабильного климата», вызванного штаммом «Омикрон». Об этом заявил министр туризма Василис Кикилиас в интервью интернет-изданию Ethnos 9 января.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Море

Кикилиас упомянул о следующих шагах по поддержке «локомотива греческой экономики», отметив, что «мы хотим большего, лучшего туризма по всей стране, а не только в традиционно популярных направлениях».

Он подчеркнул, что новая стратегия в области туризма создается совместно с традиционными и динамичными сегментами рынка и общества, «от отельеров и профессионалов туризма до владельцев ресторанов и коммерческого мира страны и, конечно же, их сотрудников». Важны все те, кто совершенствует туристический продукт и в то же время получает от него косвенную или прямую выгоду. «Это те люди, которых необходимо поддерживать, чтобы вместе мы могли послать сильный сигнал о дальнейшем развитии туризма», — отметил Кикилиас.