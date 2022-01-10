Красноярск, 10 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В городе Лесосибирске Красноярского края организована проверка по информации о смерти пациента в больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в ГСУ СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Информация о смерти пациента лесосибирской больницы, нуждавшегося в медицинской помощи, появилась ранее в соцсетях и СМИ. При этом была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, зафиксирован корпоратив медработников.

Предварительно установлено, что 25 декабря 2021 года житель Лесосибирска обратился за помощью в Лесосибирскую межрайонную больницу, где ему впоследствии провели несколько операций желудочно-кишечного тракта. Мужчина находился в стабильно тяжёлом состоянии, 26 декабря его перевели в реанимационное отделение больницы. Там он скончался 5 января 2022 года.

Следователи получили всю необходимую медицинскую документацию с историей болезни пациента и информацией об оказании ему медпомощи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс также поручил провести проверку по инциденту в больнице Лесосибирска.