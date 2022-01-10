Джакарта, 10 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин назвал четыре государства, которые способствовали распространению штамма «Омикрон» в стране, сообщает CNN Indonesia.

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По его словам, четыре страны — это Саудовская Аравия, Турция, Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По словам министра, уровень положительных результатов среди прибывающих из-за границы был в 65 раз выше, чем местный уровень передачи штамма «Омикрон».

В столице Индонезии Джакарте из 393 случаев заражения штаммом «Омикрон» почти 300 случаев были выявлены у иностранных путешественников.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии дало разрешение на экстренное использование молнупиравира, таблеток от коронавируса.