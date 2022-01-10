Москва, 10 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Сегодня, 10 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали позитивную динамику, прибавив 0,6% и поднявшись выше $82,00 за баррель Brent из-за сохраняющихся опасений снижения поставок из Казахстана и ряда других факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

«Вечером 9 января компания «Тенгизшевройл», которая работает на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана, сообщила что объемы добычи, после протестов, еще не восстановлены.

Это стало сигналом для рынка о сохраняющемся форс-мажорном дисбалансе в пользу сохранения высоких нефтяных котировок в ближайшие дни.

К сожалению, на большее рынку нефти рассчитывать не приходится, драйверов для дальнейшего роста нефтяных цен почти не осталось, добыча в Ливии, после проблем с важным нефтепроводом на востоке страны, в минувшие выходные была восстановлена полностью.

Макроэкономические показатели в крупнейших экономиках мира продолжают ухудшаться, что также не несет предпосылок для увеличения спроса на нефть, а значит и на рост нефтяных котировок.

Так что, как только добыча в Казахстане будет полностью восстановлена, перед нефтью встанет вопрос о возвращении на исходную, под отметку в $80,00 за баррель Brent.

Никаких важных событий для нефтяного рынка сегодня нет, это значит что инвесторы все больше будут ориентироваться не только на геополитическую ситуацию и сводки о темпах восстановления добычи нефти в Казахстане, но и на технические факторы.

А они говорят, что нефть находится около своих максимальных уровней для этой недели $82,00−82,90 за баррель Brent и ближе к 14 января будет склонна к коррекции вниз к $80,00 за баррель и ниже», — считает эксперт.

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