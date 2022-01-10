Набережные Челны, Татарстан, 10 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Жителя Татарии подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 15-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

ДТП

В городе Набережные Челны днем 9 января 21-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21 013», у дома по Московскому проспекту проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил наезд на 15-летнего подростка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу также на запрещающий сигнал. В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 6 декабря 2021 года под трамвай попала девочка-подросток, перебегавшая дорогу в неположенном месте.

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