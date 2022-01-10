Тюмень, 10 января 2022, 13:51 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 января сообщает региональный оперштаб.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 186 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области на 10 января подтвердили 92 029 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 883 тюменца, скончался 3 521 пациент (15 за последние сутки).
Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки коронавирусом заразились 280 человек