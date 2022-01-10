Тюмень, , 13:51 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 186 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 10 января подтвердили 92 029 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 883 тюменца, скончался 3 521 пациент (15 за последние сутки).

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