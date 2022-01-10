Астрахань, , 13:50 — REGNUM В Астраханской области 10 января подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 82 тыс. 628 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 683 человека.

За весь период 2495 человек скончались. Девять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,74.