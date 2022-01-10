Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ежедневно приходится госпитализировать порядка 20 упавших на улице горожан и гостей города. Об этом 10 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Падение мужчины на Литейном проспекте в Петербурге

По словам чиновника, этот показатель значительно ниже, чем во все предыдущие годы, когда в больницы доставлялись по 36−38 человек в сутки. Таким образом, снижение составило порядка 50%.

«Средняя суточная госпитализация (в первые дни нового года, — прим. ред.) составляла порядка 20 человек. Это пациенты, лечение которых потребовало госпитализации той или иной продолжительности», — пояснил Дмитрий Лисовец.