Москва, , 13:48 — REGNUM Россия считает необходимым проанализировать вместе с другими участниками ОДКБ существующие вызовы и угрозы с учетом событий в Казахстане. Об этом 10 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кремль считает солидарно с другими участниками организации (ОДКБ), что нужно глубоко проанализировать существующие угрозы и вызовы с учетом событий, которые имели место в Казахстане», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация в Казахстане стала неожиданностью как для руководства этой страны, так и для России и стран ОДКБ, однако «состояние союзнических связей позволило отреагировать на этот вызов должным образом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о контактах между президентом России Владимиром Путиным и бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым во время кризиса в Казахстане.

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