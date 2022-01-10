Самара, , 13:51 — REGNUM 210 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе выявили 202 295 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области всего скончались 6435 пациентов с COVID-19, в том числе смерть десяти таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба в Самарской области справились с коронавирусом всего 168 620 человек, в том числе 905 человек победили эту инфекцию за минувшие сутки.

Согласно данным на 9 января в регионе за сутки выявили 206 носителей коронавируса.