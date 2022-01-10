Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Композиция Sky популярного американского рэпера Playboi Carti (Джордан Террелл Картер) удостоилась платиновой сертификации. Информацию об этом сообщил портал Hip Hop Hub на своей странице в Twitter 10 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

https://twitter.com/choice_rap/status/1480339591739715584

Песня разошлась тиражом в один миллион копий, что позволило ей получить престижный статус. Видеоклип на эту работу на текущий момент собрал более 30 млн просмотров на YouTube.

Напомним, что этот трек вошел в пластинку Whole Lotta Red. Премьера проекта состоялась 25 декабря 2020 года.

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