София, , 13:46 — REGNUM С 1 февраля 2022-го года в Болгарии вступают в силу новые правила осуществления банковских переводов для юридических и физических лиц. Об этом 10 января сообщает софийская газета «Сега».

Банковская карта Orgsmi.ru

Согласно официальной информации, любая транзакция будет осуществляться в течение часа, в то время как сейчас подобная операция занимает около трех часов. При этом финансовые структуры лишаются права взимать дополнительные проценты за посредническую деятельность.

Как отмечают представители Болгарского национального банка (БНБ), нововведение стало возможным благодаря усовершенствованию международного проекта, разработанного в 2020-м году.

«Теперь переводы клиентов станут реализовываться в рамках Единой европейской зоне платежей, — говорится в заявлении БНБ. — Это ускорит процесс перечисления зарплат и пенсий, а также перевод средств между частными держателями банковских карт».