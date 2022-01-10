Подгорица, 10 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. По данным черногорской службы занятости (ZZZ), на конец декабря в Черногории насчитывалось 57,39 тысячи безработных, что на 2,6 процента больше, чем в ноябре.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Согласно ежемесячному отчету службы, уровень безработицы вырос с 24,12% до 24,73%.

Самый высокий показатель безработицы — 32,7 процента, был зафиксирован в июле 2000 года, а самый низкий — в августе 2009 года, 10,1 процента.