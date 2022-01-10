Афины , , 13:55 — REGNUM Экспорт товаров из Греции вырос на 47,2% в ноябре 2021 года. Об этом сообщило Греческое статистическое управление в пятницу, 7 января.

Греция

При этом рост импорта товаров на 63,3% в течение того же месяца привел к впечатляющему увеличению дефицита торгового баланса страны на 93,1%.

В частности, общая стоимость импортных товаров в ноябре составила 6,666 млрд евро по сравнению с 4,082 млрд в ноябре 2020 года, увеличившись на 63,3%. Без учета нефтепродуктов импорт вырос на 34%.

Общая стоимость экспортных товаров в ноябре составила 3,896 млрд евро, что на 47,2% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Без учета нефтепродуктов экспорт вырос на 31,5%.

Дефицит торгового баланса страны в ноябре составил 2,770 млрд евро, что на 93,1% больше, чем в ноябре 2020 года.

В период с января по ноябрь объем импорта составил 57,952 миллиарда евро, что на 30,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Без учета нефтепродуктов импорт вырос на 19,7%. Экспорт составил 36,311 млрд евро, увеличившись на 30,8%, в то время как без учета нефтепродуктов экспорт вырос на 20,2%.

Дефицит торгового баланса страны за период с января по ноябрь составил 21,641 млрд евро, увеличившись на 29,9%. Без учета нефтепродуктов дефицит торгового баланса вырос на 18,9%.