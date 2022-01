Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Клип на композицию When We Shoot рэп-исполнителя Lil Durk (Дерк Бэнкс) собрал более 100 млн просмотров на YouTube. Соответствующим достижением музыкант поделился в истории на своей странице в Instagram 10 января 2022 года.

Youtube Publicdomainpictures.net

Известно, что премьера видеоработы состоялась 20 июля 2021 года на YouTube-канале артиста. Съемки клипа проходили в Чикаго (США).

Напомним, что в 2021 году Lil Durk опубликовал студийный альбом The Voice Of The Heroes, записанный при участии рэпера Lil Baby (Доминик Джонс). В 2022 году должна состояться премьера новой сольной пластинки музыканта.

