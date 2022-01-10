Чебоксары, , 13:43 — REGNUM В Чувашии из-за запуска фейерверков в новогодние каникулы травмы получили десять человек, среди пострадавших есть дети. Об этом заявил 10 января глава ГКЧС Олег Яковлев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фейерверк Алексей Колчин © ИА REGNUM

Говоря о происшествиях в период праздничных и выходных дней (с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года), руководитель ведомства проинформировал о ЧП с пиротехникой.

«Из-за несоблюдения мер безопасности при использовании пиротехнических изделий за отчётный период зарегистрировано десять случаев получения травм, в результате которых пострадали десять человек, в том числе три ребёнка», — сообщил Олег Яковлев.

По его словам, все пострадавшие своевременно получили экстренную медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние и рождественские каникулы в Чувашии зарегистрировано 42 пожара, жертвами которых стали три человека. Причину 24-х пожаров устанавливают правоохранители.