Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Американский рэпер Joey Bada$$ (Джо-Вон Виржини Скотт) объявил дату выхода новой композиции. Соответствующая информация появилась на его странице в Instagram 10 января.

Музыка (сс) StockSnap

https://www.instagram.com/p/CYh5wxjpL_B/

Премьера новой работы, получившей название The Rev3nge, состоится 14 января 2022 года. Также музыкант дополнит выход песни публикацией одноименного видеоклипа.

Напомним, что единственной работой Joey Bada$$, выпущенной официально в 2021 году, является ремикс на трек Amigo исполнительницы Lous And The Yakuza (Мари-Пьерра Какома). На 2022 год рэпер запланировал выпуск нового студийного альбома.