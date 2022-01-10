Москва, 10 января 2022, 13:56 — REGNUM Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве. 10 января в Казахстане объявлен днём общенационального траура по погибшим в результате в массовых беспорядков, начавшихся 2 января.
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Над зданием посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре приспущен национальный флаг. В связи с напряжённой ситуацией в республике меры безопасности усилены, у здания дежурят наряды полиции.
Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане начались акции протеста. Поводом послужило резкое повышение цен на газ для автомобилей. Протест перерос в массовые беспорядки, столкновения с силовиками и мародёрству.