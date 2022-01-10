Москва, , 19:04 — REGNUM Посол Украины в Германии еще не отошёл от праздников. Об этом 10 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Андрей Мельник МЗС України

«Посол Украины Андрей Мельник, вероятно, еще не отошел от новогоднего застолья», — сыронизировал политолог.

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия обязана поставлять оборонительные вооружения на Украину, и пригрозил Берлину ухудшением двусторонних отношений.

«То, что он дал интервью полюбившейся ему медиагруппе Funke, говорит только об одном — что больше его никто в Германии интервьюировать не хочет», — заявил эксперт.

Немцам достаточно и «одного главного клоуна в Киеве», с которым волей неволей приходится общаться, отметил эксперт. «Два клоуна, причем с одного ковра» — уже перебор для немецкого менталитета, считает Борисов.

По сути, можно сказать лишь одно — Германия как не поставляла раньше вооружения в зоны конфликта, так и не будет их поставлять, уверен эксперт.