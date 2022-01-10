Москва, 10 января 2022, 19:04 — REGNUM Посол Украины в Германии еще не отошёл от праздников. Об этом 10 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
«Посол Украины Андрей Мельник, вероятно, еще не отошел от новогоднего застолья», — сыронизировал политолог.
Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия обязана поставлять оборонительные вооружения на Украину, и пригрозил Берлину ухудшением двусторонних отношений.
«То, что он дал интервью полюбившейся ему медиагруппе Funke, говорит только об одном — что больше его никто в Германии интервьюировать не хочет», — заявил эксперт.
Немцам достаточно и «одного главного клоуна в Киеве», с которым волей неволей приходится общаться, отметил эксперт. «Два клоуна, причем с одного ковра» — уже перебор для немецкого менталитета, считает Борисов.
По сути, можно сказать лишь одно — Германия как не поставляла раньше вооружения в зоны конфликта, так и не будет их поставлять, уверен эксперт.