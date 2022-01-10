Хьюстон, США, , 13:38 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 141:123.

Карл-Энтони Таунс (сс) Dennis Adair

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на счету 40 очков. В составе «Хьюстона» форвард Кристиан Вуд набрал 22 очка.

«Миннесота» одержала 20-ю победу в 40 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 30-е поражение в 41 игре и идёт на 28-м месте.

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