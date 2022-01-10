Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции для детей «Спутник М» поступит в Санкт-Петербург в течение ближайших семи-десяти дней. Об этом 10 января сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Екатеринбург.рф

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По словам чиновника, 6 января в Минздраве РФ анонсировали, что первые партии препарата в настоящий момент проходят исследование, после чего они будут направлены в регионы.

«В течение недели — десяти дней эти партии смогут поступить, в том числе в Санкт-Петербург», — добавил Лисовец.

Напомним, препарат «Спутник М» предназначен для вакцинирования подростков. Для прививки понадобится согласие родителей или законных представителей ребенка, а с 15 лет достаточно добровольного письменного согласия самого ребенка.

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