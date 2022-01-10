Оренбург, 10 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области минздрав прокомментировал срыв контракта по строительству областной инфекционной больницы. В ведомстве подчеркнули, что строительство объекта завершено, ведутся пуско-наладочные работы, устраняются отдельные недостатки подрядных работ, препятствующие окончанию договорных обязательств сторон.

Minzdrav.orb.ru Новая Оренбургская областная инфекционная больница

«Перечень замечаний заказчиком строительства — Областной инфекционной больницей передан подрядчику, за каждый день просрочки выполнения обязательств подрядчику начисляются штрафные санкции. Принципиальная позиция министерства здравоохранения Оренбургской области — не допустить принятия невыполненных работ, обеспечив при этом запуск медицинского учреждения в запланированные ранее сроки, то есть с учетом времени, необходимого на лицензирование. Для этого работа по устранению выявленных недостатков сопровождается подготовкой к лицензированию медицинской деятельности», — подчеркнули в министерстве региона, добавив, что реализация проекта находится на строгом ежедневном контроле.

Напомним, ранее прокуратура заявила о срыве госконтракта по возведению госпиталя, рассчитанного на 186 коек. Подрядчик должен был сдать объекта к 30 декабря 2021 года.