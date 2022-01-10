Архангельская область, 23 июля, 2004, 18:05 — ИА Регнум. Автомобиль ВАЗ-2105 был найден оперативниками сегодня в Кемском поселке Приморского района Архангельской области. В салоне машины обнаружен автомат, из которого, вероятно, и был застрелен сегодня криминальный авторитет Константин Быков.

Как сообщает сайт газеты "Независимый взгляд", убийца расстрелял машину Быкова из-за столба, когда тот ехал в сторону Поселка Первых пятилеток. Быков скончался на месте. Ехавшие вместе с ним представители криминалитета по кличкам Медведь и Лебедь доставлены в больницу.