Грозный, 10 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Чечне помещен в СИЗО водитель, нарушивший правила дорожного движения, в результате чего погибли четыре человека. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре республики. Ведомство выступило перед судом с ходатайством об аресте подозреваемого, сообщили 10 января в пресс-службе надзорного органа.

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Из подробностей расследования дела известно, что ДТП произошло 21 сентября 2021 года в Шалинском районе Чечни. Находившийся за рулем автомобиля «Газель» 24-летний водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21 124».

«В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира второго транспортного средства, в том числе малолетний», — говорится в сообщении прокуратуры. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.