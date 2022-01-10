Сыктывкар, , 13:36 — REGNUM В Коми на лечении находятся 2 304 ковид-пациента, 93 из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии. К аппаратам ИВЛ подключены 37 больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском минздраве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Подавляющее большинство граждан именно этой категории сейчас находятся в стационарах», — уточнили в ведомстве.

Доля людей 60 лет и старше среди умерших от новой коронавирусной инфекции — 83,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за сутки коронавирус выявили у 71 человека.