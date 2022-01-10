Красногорск, , 13:36 — REGNUM Парки Подмосковья следует сделать еще более удобными для отдыха. Об этом 10 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

В парке © Алексей Лазарев

По мнению главы Подмосковья, отдых в парках востребован среди жителей региона и запрос на него продолжает расти.

«Что касается работы парков, то мы поставили этот вопрос — чем дальше, тем более популярными они становятся. Каждый уголок Подмосковья должен соответствовать высоким стандартам. Я давал поручения, чтобы организовать все мероприятия. Мы видим большой запрос по наполнению парков событиями, мероприятиями», — сказал Воробьев.

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