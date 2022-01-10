Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Компания, ранее вывозившая мусор в Петербурге, но уступившая это право в 2022 году единому мусорному оператору, заберёт 20 тыс. своих баков для мусора в семи районах Санкт-Петербурга. Об этих намерениях 10 января сообщили в АО «Автопарк «Спецтранс 6», передаёт «Деловой Петербург».

Мусор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ввиду того, что «Спецтранс» не выиграл тендер на вывоз мусора в 2022 году, компания решила изъять свои мусорные баки и вывезти их с территории Петербурга за первые три месяца 2022 года. Эта мера коснется семи районов города, в их числе Красногвардейский, Невский, Калининский, Приморский, Выборгский, Петроградский и Центральный. Компания перенаправила свои ресурсы на уборку мусора в Ленобласти.

«При передаче территории обслуживания новому перевозчику осуществляется съём баков, которые являются собственностью «Автопарк «Спецтранс 6», это стандартная процедура, о которой были уведомлены все заинтересованные лица, включая администрацию города», — заявил гендиректор компании Сергей Глухов.

Такой шаг компании может усложнить и без того непростую ситуацию с вывозом мусора с придомовых территорий. Жители города делятся фотографиями переполненных баков и размещенного на земле мусора. Ежедневно на портале «Наш Санкт-Петербург» появляются новые жалобы на плохой вывоз мусора.

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