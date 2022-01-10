Кишинёв, , 13:35 — REGNUM В январе нынешнего года цена российского природного газа для Молдавии увеличится до $647 за тысячу кубометров. Об этом 10 января рассказал руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Закупочная цена газа в январе выросла до $647 за тысячу кубометров», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем, в декабре минувшего года молдавская сторона покупала голубое топливо у российской компании «Газпром» по цене с $550 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе республики.