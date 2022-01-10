Козельск, Калужская область, , 14:03 — REGNUM В Калужской области утром 10 января в селе Нижние Прыски Козельского района произошел пожар, в результате которого погиб человек и уничтожен жилой деревянный дом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Жилой дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По предварительной информации, погиб мужчина 1982 года рождения, который жил один и злоупотреблял спиртным. Причиной пожара, по одной из версий, могла стать неисправность в электропроводке. Возгорание, которое началось на террасе, где постоянно горела лампочка, заметили соседи.

В настоящее время следователем опрашиваются очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническое исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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