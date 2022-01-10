Козельск, Калужская область, 10 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Калужской области утром 10 января в селе Нижние Прыски Козельского района произошел пожар, в результате которого погиб человек и уничтожен жилой деревянный дом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Жилой дом после пожара

По предварительной информации, погиб мужчина 1982 года рождения, который жил один и злоупотреблял спиртным. Причиной пожара, по одной из версий, могла стать неисправность в электропроводке. Возгорание, которое началось на террасе, где постоянно горела лампочка, заметили соседи.

В настоящее время следователем опрашиваются очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническое исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.