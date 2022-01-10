Даллас, США, , 13:35 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:99.

Лука Дончич Javier Mendia García

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету трипл-дабл из 22 очков, 14 подборов и 14 результативных передач.

В составе «Чикаго» защитник Зак Лавин и форвард Демар Дерозан набрали по 20 очков.

«Даллас» одержал 22-ю победу в 40 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» потерпел 11-е поражение в 37 играх и идёт на третьем месте.

Читайте также: «Лейкерс» проиграли «Мемфису», несмотря на 35 очков Джеймса