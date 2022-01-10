Уфа, , 13:34 — REGNUM Указ о подготовке и проведении празднования в текущем году 90-летия начала добычи первой нефти в Башкирии подписал глава республики Радий Хабиров. Соответствующий документ 10 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Добыча нефти Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР

Согласно документу, в республике будет образован организационный комитет и разработан план мероприятий. В январе текущего года планируется направить ходатайство о присвоении Ишимбаю звания «Город трудовой доблести».

Согласно плану мероприятий, в Ишимбае планируется провести капремонт площади Первооткрывателей башкирской нефти, улицы Губкина, реконструировать мемориальный комплекс «Вышка-бабушка», реконструировать улицы Первооткрывателей башкирской нефти и Блохина, благоустроить скверы им. Блохина и «Памятник Ишимбайским нефтяникам, павшим в Великой Отечественной войне».

Юбилейное мероприятие планируется провести в мае 2022 года в Конгресс-холле «Торатау».