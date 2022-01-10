Стокгольм, 10 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В настоящее время развитие ситуации с коронавирусом в Швеции снова приобрело тревожный характер, поскольку число новых случаев заражения коронавирусом измеряется десятками тысяч. Однако несмотря на это, Агентство общественного здравоохранения по-прежнему разрешает руководствам вузов собирать студентов в аудиториях для сдачи экзаменов. Об этом 10 января сообщил телеканал SVT.

Seth Sawyers Лекционный зал в ВУЗе

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«В сфере высшего образования ничего нового не произошло. Мы в университете не даем собственных медицинских оценок, а просто следуем советам властей», — заявила в интервью журналистам Карин Острём, руководитель отдела образования Университета Гётеборга.

В то же время она не исключает, что если ситуация ухудшится, то университет изменит порядок проведения зачетно-экзаменационной сессии. Острём отметила, что ждать общенациональных рекомендаций на этот счет не потребуется, если местные власти рекомендуют отменить очную сдачу экзаменов.

Напомним, что ранее администрация старейшего университета Швеции в Уппсале также подтвердила, что аттестовывать студентов будут на территории кампуса.