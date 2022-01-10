Лос-Анджелес, США, 10 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:119.

Keith Allison Леброн Джеймс

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету 35 очков. В составе «Мемфиса» форвард Десмонд Бейн набрал 23 очка.

«Мемфис» одержал 28-ю победу в 42 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 20-е поражение в 41 игре и идут на 15-м месте.

Читайте также: «Голден Стэйт» одержал победу над «Кливлендом» в матче НБА