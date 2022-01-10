Чистополь, Татария, , 13:36 — REGNUM В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего жителя города Чистополя по ч. 1. ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Убийство Mate Marschalko

По версии следствия, подозреваемый вечером 4 января распивал спиртные напитки с 61-летней матерью. Во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, сын нанес женщине множественные удары руками и ногами, а после побоев лег спать. Утром он обнаружил потерпевшую мертвой, после чего расчленил тело и спрятал в лесопосадках на территории города.

Части тела обнаружили на следующий день выгуливавшие собаку местные жители. Личность женщины была установлена в кратчайшие сроки, злоумышленник задержан.

Мужчина свою причастность к совершению преступления полностью признал. Подозреваемый заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Набережных Челнах на территории мусоросортировочного предприятия была обнаружена человеческая нога, которая была упакована в мешок для отходов.

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