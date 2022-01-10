Бишкек, 10 января 2022, 13:31 — REGNUM Президент Садыр Жапаров от имени жителей Киргизии выразил соболезнования президенту Касым-Жоомарту Токаеву и казахскому народу в связи многочисленными человеческими жертвами во время трагических событий, происходящих в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 10 января.
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Жапаров попросил главу соседней страны передать слова поддержки родным и близким погибших казахстанцев и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
«Исходя из многовековой исторической, духовной и культурной общности наших государств, основанной на незыблемых принципах дружбы, добрососедства и взаимоуважения, всегда будем поддерживать Казахстан как доброго, надежного соседа и стратегического партнера», — говорится в телеграмме президента Киргизии.
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